Vali, tepki çeken karardan geri adım attı

Saadet Partisi öncülüğünde Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi’nde kurulan ve bir aydır depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yapılan aşevi çadırının kaldırılması istendi. Gelen tepkiler üzerine Valilik kararını gözden geçirdi.

Saadet Partisi’nin kurduğu aşevi çadırı bir hafta daha aynı yerde depremzedeye hizmet verecek, daha sonra Battalgazi ilçesi sınırları içindeki çadırkent bölgesine taşınacak.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Bozbey, vali yardımcısının ‘iki saat içerisinde çadırı kaldırın’ talimatının tepki çekmesi sonrasında Malatya Valisi Hulusi Şahin’in kendisini arayıp özür dilediğini söyledi.

VALİLİK 2 SAAT SÜRE VERDİ

Malatya Valiliği tarafından ‘çarşı’ yapılacağı gerekçesiyle 2 saat içerisinde çadırın kaldırılması gerektiği Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Canbay’a sözlü olarak iletildi. Malatya Valiliği’nin aşevi çadırının kaldırılması talebinin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşevi çadırını ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yapılması dikkat çekmişti.

TEPKİLER SONUÇ VERDİ AŞEVİ ÇADIRI KALDIRILMADI

Aşevi çadırının kaldırılmasının istenmesinin ardından kamuoyundan kendilerine çok büyük bir destek geldiğini belirten Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbey, “Dün akşam aşevi çadırımızın kaldırılması talimatının verilmesi sonrasında bu durum büyük bir tepki almıştı. Tepkilerin ardından valilik yetkilileri geldi ve kendileriyle anlaştık çadırımızı kaldırmadık. Bize bir hafta süre verdiler. Burayla ilgili ayrı bir tasarrufları olduğunu söylediler. Bu olayın medyaya yansımasından sonra böyle bir yumuşama oldu. Bir hafta sonra orayı kendilerine bırakacağız. Yetkililer bu alanda ilgili bir çarşı yapmayı düşünüyorlarmış. Malatya’nın çarşısının yıkılmasından dolayı biz de buna gönül rızası gösterdik” diye konuştu.

“AŞEVİ ÇADIRINI YİNE KURACAĞIZ”

Aşevi çadırının Battalgazi ilçesinde başka bir çadır kentin olduğu yere kuracaklarını belirten Bozbey, “İlk önce vali bey aradı, dün bizim tepkimiz vali yardımcısının ‘iki saat içerisin kaldırın’ diye söylemesi bizi çok etkilemişti. Vali bey kendisi arayıp ‘onun için özür dilerim’ demesinden sonra biz de rıza gösterdik. Bu kentte aşevine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.