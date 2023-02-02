Vali Yerlikaya’nın oğluyum dedi, 10 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Bekir Ş’nin, Sarıyer sahilinde tekne sahiplerine yer temin etme ve teknelerini bağlama konusunda yardımcı olduğu anlatıldı.

YERLİKAYA’NIN OĞLUYUM DEDİ, PARA İSTEDİ

Sanık Erdal O’nun, eylül ayında Bekir Ş’ye limanda yer olmaması nedeniyle bağlamakta zorlandığı teknelerle ilgili yardımcı olabileceğini söylediği aktarılan iddianamede, sanığın kendisini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın manevi oğlu olarak tanıtıp para talebinde bulunduğu kaydedildi.

3 KEZ HALİNDE PARA ALDI

İddianamede, müştekinin sanığa 3 parça halinde 9 bin 500 lira gönderdiği, 5 bin lira da elden verdiği ifade edilerek, bunların karşılığında sanığın vadettiği hiçbir yardımı yapmadığı belirtildi.

VALİ YERLİKAYA ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki Bekir Ş’nin ve olayı duyan İstanbul Valisi Yerlikaya’nın şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılan iddianamede, sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve kendisini valinin oğlu olarak tanıtmadığını savunduğu anlatıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, sanığın, hileli eylemleriyle kendisini kamu görevlisi valinin oğlu olarak tanıtarak müştekiyi aldattığı gerekçesiyle “kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (AA)