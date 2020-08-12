Vali Yırık, Elazığ İl Özel İdare Basketbol Kulübünü ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) – Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi ziyaret etti.



Ziyarette kulüp yönetimi ve oyuncularla bir araya gelen Yırık, takımın antrenmanını izleyerek transfer çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yırık, burada yaptığı konuşmada, bu yıl FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek olan takımın yapılan yeni transferlerle başarılı olacağına inandığını belirtti.



Yeni yönetimin kulüp açısından hayırlı olması temennisinde bulunan Yırık, şunları kaydetti:



"Takımımızın Avrupa'da bizleri temsil edecek olması nedeniyle heyecanlıyız. Kulübümüzün maddi ve manevi yanındayız. Üzerimize düşen görevi yapmaktan kaçınmayacağız. Takımımızın, Olcay Orak'ın yönetiminde, sponsorumuz Birevim, Vali Yardımcımız Abdulkerem Abbasoğlu ve Elazığ İl Özel İdare yöneticilerinin katkılarıyla güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Kulüp başkanı Mustafa Alpay'a ve yönetimine başarılar diliyorum. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye de katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum. Takıma yeni katılan sporcularımız hayırlı olmasını diliyorum."

– "Kupayı Elazığ'a getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kulüp başkanı Mustafa Alpay ise Elazığ'ı Avrupa'da temsil edecek olmanın heyecanını şimdiden yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Yapılan son transferlerle WNBA'nın yıldız oyuncuları Kalani Brown ve Cehennedy Carter'ı kadromuza kattık. Ayrıca, pivot Gizem Sezer, forvet oyuncusu Sera Özelçi ve oyun kurucu Gamze Takmaz ile de bir sezonluk anlaşma imzaladık. Kupayı Elazığ'a getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yeni sezon için de çok güçlü bir kadro kurmanın çalışmalarını sürdürüyoruz."



Konuşmaların ardından Alpay, Vali Yırık'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.