Validebağ Deresi’nde korkutan kirlilik

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın son yeşil alanlarından Validebağ Korusu’ndaki canlıları besleyen Validebağ Deresi’ne deşarj edilen atık su, kirliliğe neden oldu.

Özlem GÜVEMLİ

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 28 Ekim 2022 tarihinde Validebağ Deresi’nden su numunesi alarak ölçüm yaptı. Ölçüm sonuçları korkutucu bir tabloyu gözler önüne serdi.

Odanın hazırladığı rapora göre suda çökmeyen yabancı maddeleri tanımlayan “Askıda Katı Madde” kirletici parametresi olması gerekenden 77 bin kez fazla çıktı.

Dereye deşarj edilen çinko ve demir ağır metal kirleticilerinin de çok yüksek olduğuna dikkat çekilen raporda “Derenin tamamına deşarj edilen atık suyun kirleticileri hâkim olmuştur.

Kadıköy iskele kısmında denize boşalan bu dere, Validebağ Korusu içinde yaşayan bütün canlıların yaşam kaynağı su ihtiyacını karşılamaktadır” denildi.

“DERE BİR AN ÖNCE TEMİZLENMELİ”

Raporda, günlerce aşırı kirlenme baskısı altında kalan derenin kendi kendini temizleme olasılığının bulunmadığının altı çizilerek “Kirleten firmaya sadece ceza uygulaması da dereyi eski durumuna getirmeyecektir. Dere yatağındaki bütün çökmeler hidrolik yapıyı bozmadan temizlenmeli, tehlikeli atık olarak uzaklaştırılmalıdır. Temizlik membadan mansaba doğru hızlıca yapılmalı ve korudaki canlıların su ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır. Denize boşalma noktasında inceleme yapılarak gerekli temizlik çalışmaları yapılmalıdır” denildi.

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