Validebağ Korusu’nda yangın çıkaran şüpheli koruya 200 metreden fazla yaklaşamayacak

Üsküdar’daki Validebağ Korusu’na torpil atarak yangına sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Gökhan U., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gökhan U.’nun Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi.

SEVGIM BEGÜM YAVUZ

İstanbul Üsküdar’da, 12 Ağustos günü Validebağ Korusu’na torpil atarak yangına sebep olan Gökhan U. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Üzerinde torpil olarak belirtilen patlayıcı madde ele geçirilen Gökhan U. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheli “ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme” suçundan adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

KORUYA 200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Hakimlik, Gökhan U. hakkında Validebağ Korusu’na 200 metreden fazla yaklaşmamak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Öte yandan Gökhan U.’nun ikametine en yakın polis merkezine giderek haftada bir gün imza atması şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına da karar verildi.

30 CİVARINDA TORPİL ALDIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli Gökhan U. emniyetteki ifadesinde, oğlunun torpil atmak istediğini söyleyerek, “Ben de oğlumun bu isteğini yerine getirmek amacıyla sabah saatlerinde oğlumu da yanıma alarak bu tür malzemelerin oyuncakçılarda olabileceğini düşündüğümden daha önceden alışveriş yaptığım oyuncakçıya gittim. İş yeri sahibiyle kısa bir süre sohbet ettik ve torpil olup olmadığını sorduğumda iş yeri sahibi bana bir kutu içerisinde torpil getirdi. Bu kutu açıktı, elinde başka kalmadığını söyledi. Yaklaşık 30 tane civarındaydı, tamamını aldım” ifadelerini kullandı.

‘AYAĞIMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM ANCAK BAŞARAMADIM’

Meskun mahal olmadığını düşünerek evine yakın olan Validebağ Korusu’na yaya olarak gittiklerini anlatan şüpheli, korunun alt tarafına giderek yanar haldeki torpili oğluna verdiğini söyledi. Oğlunun torpil attığını söyleyen Gökhan U., “Oğlum bir tane attı ve daha sonrasında öğrendiği için yaklaşık 5-6 tane daha attı. Torpillerin hepsini yakarak oğluma verdim. Sonuncu torpili de yakarak oğluma verdim ve attı. Ancak torpil patlamadığı için fitili etrafındaki otları tutuşturunca yangın başladı. Ben hızlı bir şekilde ayağımla söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Yardım amacıyla hemen görevlilere haber verdim. Hep birlikte yanan yere giderek kendi imkanlarımızla yangını söndürdük. Daha sonra görevliler beni muhafaza altına aldılar ve polis çağırdılar. Elimde poşette bulunan 31 adet patlamamış torpili görevlilere rızam ile teslim ettim. Benim bu olayda kesinlikle bir kastım yoktur. Bahse konu bölge ağaçlar olmayan ot olan bir bölgedir. Benim amacım sadece oğluma bunun nasıl kullanılacağını öğretmekti” diyerek olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

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