Validebağ Korusu’nun imar planları oy çokluğu ile onaylandı

İstanbul’un nefes alma noktalarından Üsküdar’daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu için 2013 yılında başlayan koruma amaçlı imar planları hazırlama çalışmalarında sona gelindi.

Bugüne dek defalarca koruma kurullarına gidip gelen planlar için son olarak 2018 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, güncel kurum görüşleri alınmasını istemişti.

21 kurumdan plana ilişkin alınan görüşler doğrultusunda yapılan değişiklikler ile son hali verilen planlar, İBB Meclisi’nce 13 Şubat 2020 tarihli meclis oturumunda gündeme alındı. İmar planları CHP grubunun muhalefetiyle oy çokluğu ile kabul edildi.

O MADDE ÇIKARILMADI

CHP, plan notları arasında yer alan “planlama alanının tamamında toplam 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılabilir” maddesi nedeniyle karara onay vermedi.

Yapı yasağı bulunan koruda yapılaşmaya yol açacak plan notu, CHP’nin uyarılarına rağmen plandan çıkarılmadı. Planlar onaylandıktan sonra itirazlar için askıya çıkarılacak. Askı sürecinde, yıllardır koruyu korumak için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri planlara itiraz edecek.

HASTANE İNŞAATI ÖNERİSİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI

Koruda yapılaşmanın önünü açan plan notu, imar düzenlemesinden çıkarılmadı ancak bazı kurumlardan gelen yapılaşma talepleri de reddedildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün koruda Kardiyovasküler Hastalıkları Hastanesi yapılması için istediği düzenleme, 1.derece doğal sit alanlarındaki kesin yapılaşma yasağı nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün plana, CHP’nin muhalefet etmesine neden olan “100 metrekarelik, tek katlı yapılara” ilişkin plan notunun, “kamu kullanımına ait olmak koşulu ile 500 metrekare ve 2 katlı takılabilir -sökülebilir yapılar” şeklinde değiştirilmesi önerisi de uygun bulunmadı.