Validen AKP il başkanına özel ‘VIP’ kıyak

VIP skandal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Adıyaman’a gitmek üzere Şanlıurfa’ya gelişi sırasında ortaya çıktı. Karamollaoğlu’nu karşılamak üzere Şanlıurfa GAP Hava Limanı’na giden ikisi genel başkan yardımcısı üç eski milletvekiline, VIP listesinde isimleri olmadığı için alınamayacakları bildirildi. Görevliler, Karamollaoğlu’nun makam aracının da VIP alanına girmesine izin vermedi.

Temel Karamollaoğlu’nun makam aracının VIP alanına girmesine izin verilmedi

İTİRAZ EDİLDİ, SKANDAL KIYAK ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine SP yöneticileriyle görevliler arasında tartışma çıktı. İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, eski milletvekillerinin VIP Salonu’na alınmamasının emredildiği listeyi görmek istediklerini söyledi. Uygulama ile ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği tarafından yayınlanan 09.03.2021 tarihli talimatname gelince de skandal ortaya çıktı. Tartışmalar sonucu makam aracı ve eski milletvekilleri VIP Salonuna alınırken. Partililerin çoğunluğu ise içeri giremedi. Mustafa Niyazi Yanmaz SÖZCÜ’ye, “AKP Genel Başkanı gelince VIP alakalı, alakasız yüzlerce kişiyle doluyor. Yine geldiğinde AKP’yi de göreceğiz” şeklinde tepkisini dile getirdi.

“SAYIN ŞANLIURFA VALİMİZİN VIP TALİMATI”

Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve GAP Havalimanı Mülki İdare Amiri Şahin Arslan tarafından onaylanan resmi yazıyı “Sayın valimizin VIP talimatı” şeklinde sosyal medya hesabından paylaşan SP Şanlıurfa İl Bakanı Mustafa Niyazi Yanmaz, “Ankara ve İstanbul VIP uygulaması farklı, Şanlıurfa farklı. Sorsan, VIP kullanım talimatnamesi var derler. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey Şanlıurfa’ya gelecek. Makam aracı ve partililer VIP Salonu’na alınmıyor. AKP geldiğinde göreceğiz” Listede AKP İl Başkanı’nın 7. sırada olduğu görüldü

AKP İL BAŞKANINA ÖZEL İZİN

Yanmaz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı valilik onaylı GAP Hava Limanı VIP listesine ilişkin yazı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Rical Listesi’nde isimleri bulunmamakla beraber Şanlıurfa GAP Hava Limanı VIP Salonu’ndan faydalandırılması uygun görülenlerin isim ve unvan bilgileri aşağıdaki gibidir.

1-Şanlıurfa Vali Yardımcıları ve ilçe kaymakamları

2-Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı

3-Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı

4-Mülkiye Baş müfettişleri

5-İl emniyet müdürü ve ailesi

6-İl Jandarma Alay Komutanı ve ailesi

7-Abdurrahman Kırıkçı AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı

İSTİFA ETTİ ADAY GÖSTERİLMEDİ

Yazıda, önceki talimatların uygulamadan kaldırıldığı belirtilerken GAP Hava Limanı VIP listesine alınan ve hakkındaki iddialar nedeniyle istifası istendiği ileri sürülen AKP Şanlıurfa eski İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 31 Mart 2023’te helallik isteyerek milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ancak, AKP Şanlıurfa milletvekili adayları listesine dahil edilmeyen Kırıkçı’nın ismine başkanlık döneminde Valilik tarafından VIP listesine yer verilmesi tepkiyle karşılandı.