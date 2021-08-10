Validen korkutan açıklama: Kentteki vaka sayısı 30 kat arttı

Elazığ’da merkez ve köy muhtarlarına yönelik toplantında konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte vaka sayılarının bir ayda yaklaşık 30 kat arttığını ve sayının 300’lere yükseldiğini söyledi.

EVREN DEMİRDAŞ

Elazığ’da merkez ve köy muhtarlarına yönelik toplantı düzenlendi. İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen toplantısında konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, corona vakalarının son haftalarda arttığını dikkat çekerek vatandaşların aşı olması çağrısında bulundu. Yırık, bu konuda da muhtarlara büyük iş düştüğünü kaydetti.

“20 OLAN VAKA SAYIMIZ 300’LERE ÇIKTI”

Bir aylık süre zarfında kentte vaka sayılarının yaklaşık 30 kat arttığını belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık şunları söyledi:

* Bu süreçte pandemiyle alakalı aşılama çalışmalarında maalesef geride olmamız hasebiyle vaka sayılarımız bir ay öncesine kadar büyük oranda arttı. 4 Temmuz’da 20 olan rakam, 4 Ağustosta maalesef 300’lere çıktı.

* Dolayısıyla bir an evvel aşılama konusundaki ilgimizi, arzumuzu arttırmamız lazım. Ekip konusunda sıkıntımız yok. Sağlık İl Müdürlüğümüz zaten çalışmasını yapıyor. Bu bulaşıcı rahatsızlığı olan bu corona virüsü aşı ile çözebiliriz. Onun dışında başka bir yöntem yok.

* Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, mutlak surette aşı olmalıyız çünkü bana bir şey olmaz düşüncesiyle aşı yaptırmayan kişiler virüsün bulaşmasıyla birlikte başkalarına, yakınlarına, ailesine ve büyüklerine bulaştırabilir. Aşı olma mevzuu bir vebal işidir, bu vebalden vatandaşlarımızın kurtulması gerekiyor.