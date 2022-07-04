‘Valiler, bakanlar, belediye başkanlarını rakip görüyor’

Emekli Vali Ali Serindağ, bürokrasinin durumunu anlattı. Serindağ, bakan yardımcılarının kendilerini bakan gibi gördüklerini belirterek, “O yüzden birçok bakanlıkta işler yürümüyor. Mutlaka müsteşar ve yardımcılığı sistemi geri getirilmeli” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

CHP 24. Dönem Milletvekili, emekli Vali Ali Serindağ, bürokrasinin artık çökmek üzere olduğunu öne sürdü, “Bazı bakan yardımcıları kendilerini siyasetçi gibi görüyor ve ona göre faaliyet gösteriyor, davranışları ona göre oluyor. Bu durum, o bakanlıkta işleyişi bozuyor. O nedenle süratle müsteşarlık ve yardımcılığı sistemine geçilmeli” dedi.

Bakanların ve valilerin, CHP’li belediyeleri kendilerine rakip gibi gördüklerini öne süren Serindağ, CHP’li belediyelerin toplantılara bile çağrılmaması, AKP‘li belediyelere tanınan yetkililerin CHP’lilerden esirgendiğini öne sürdü. Bürokrasi ve Devlet işleyişi konusunda deneyimli isimlerden olan Ali Serindağ, sorunların kaynağını SÖZCÜ’ye anlattı:

DEVLET HAFIZASI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden önce kanun tasarılarının bürokratik kademelerde hazırlandığını, belli süzgeçlerden geçirildikten sonra TBMM‘ye geldiğine hatırlatan Serindağ, “Bürokrasi kurumsallaşmazsa devlet hafızası olmaz” dedi.

‘Yardımcıların hepsi deneyimsiz isimler’

Geçmişte siyasi figür olan bakanların altında bakanlığı yönetmek üzere müsteşarlar, onun altında da müsteşar yardımcıları bulunduğunu belirten Serindağ, “Müsteşarlar, müsteşar yardımcıları kariyerden gelen, o alanda oldukça deneyimli, birikim kazanan kişiler arasından seçilir, bürokratik işleyiş bu şekilde devam ederdi. Yerlerini bakan yardımcıları aldı. Bir ilçe başkanı bakan yardımcısı oluyor. Faaliyet alanıyla ilgili hiçbir deneyimi yok. Bakanlıkta işler yürümüyor” şeklinde konuştu.

Siyasi polemiğe giriyorlar başkanları rakip görüyorlar

Bazı bakanlıklarda, bakan yardımcılarının yaptığı açıklamaların nezaket sınırlarını aştığını, belirten Serindağ, “Siyasetçilerle, siyasi polemiğe giriyorlar. Bazı parti genel başkanlarıyla bile siyasi polemiğe giriyorlar. Bakan yardımcısı, bakanlığın icraatlarıyla ilgili açıklamalar yapar. Yoksa siyasi polemiğe girmez. Bugün ise tam tersi. Bu böyle gimez” dedi.

Öte yandan Yerel yönetimlerin, merkezi yönetim rakibi olmadığını, ancak günümüzde merkezi yönetimin, belediye yönetimlerini kendilerine rakip gördüğünü öne süren Serindağ, “Yönetim şekli Anayasamızda da belirtildiği gibi merkezden ve yerinden yönetim ilkesine dayanır. Vali ve belediye başkanları işbirliği yapması gerekirken bir bakıyorsunuz il’de bakanların, valinin katıldığı tören düzenleniyor, belediye başkanını davet etmiyorlar. Sanki bir rakipmiş gibi bakılıyor. Bu, sürdürülebilecek bir durum değil. Bu durum vatandaşı etkiliyor” diye konuştu.