54.8 F
Los Angeles
28 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemValilik, kamu araçlarını Erdoğan’ın ziyaretine tahsis etti

Valilik, kamu araçlarını Erdoğan’ın ziyaretine tahsis etti

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

4 Mayıs günü Ordu’ya gelmesi beklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Ordu valiliği seferber oldu. Kamu kurumlarına ve AKP’li belediyelere gönderilen yazıyla Erdoğan’ın ziyaretinde görevlendirilecek kamu araçlarının listesini gönderdi.

“Cumhurbaşkanı ziyareti araç bilgi tablosu” başlığıyla gönderilen yazıda, “Sayın yetkili, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyareti kapsamında araç bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumunuz envanterine kayıtlı araç bilgilerine ilişkin tablo ekte gönderilmiştir” denilerek değişiklik varsa güncellenmesi istendi.

“DEVLETİ AKP’YE HİZMET EDEN Bİ DURUMA SOKTULAR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valiliği’nin çok sayıda kamu aracının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde görevlendirilmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

*Devleti halka hizmet eden değil AKP’ye hizmet eden bir duruma soktular. Erdoğan’ın mitinginde kamu araçlarını kullanmak için devletin valisi seferber olmuş kamudan araç topluyor.

*Listelerde yüzlerce aracın bu iş için ayrıldığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde de be depremde ne de orman yangınlarında nedense kullanılmayan uçakların seçimlerde seferber edildiği hatta sayısının artırılması için kiralama yoluna gidildiği ortaya çıkmıştı.

*Zabıta, belediye ve itfaiye ekipleri, vinç ve araçları direk tepelerine AKP ve Erdoğan posterleri asıyor. Tüm bunları yapıyorlar çünkü ateş bacayı sardı. Kaybedeceklerini gördüler akıllarına geleni deniyorlar.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,493BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States