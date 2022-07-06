Valilik vatandaşın isyanını aylar sonra gördü, maden şirketine ceza yazdı

Giresun’un Doğankent ilçesinde yapılan maden aramaları sırasında derelerin ve su kaynaklarının kirlendiğini belirterek tepki gösterdi. Şikayetlerin artması üzerine Giresun Valiliği aylar sonra yaptığı açıklamada şirketin doğaya zarar verdiğini belirterek para cezası ve olumsuzlukların giderilmesi için süre verildiğini belirtti.

İsmail AKDUMAN

Giresun’un Doğankent ilçesi Çatalağaç köyünde ormanlık alanda Alagöz Maden şirketi, yaklaşık 2 ay önce Kurşun- Çinko- Bakır Ocağı açma çalışmasına başladı.

Yöre halkı ve Harşit Çevre Platformu, şirketin doğaya zarar verdiğini, dereleri ve su kaynaklarını kirlettiğini, kirliğin Harşit çayına karışarak balık ölümlerine neden olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Köylüler, tepkiler üzerine Giresun Valisi Enver Ünlü’nün muhtarlar ile toplantı yaptığını ve “Bu şirkete yardımcı olmamız gerekiyor” dediğini hatırlatarak, hafriyat çeken kamyonların köy yollarını dahi bozduğu söyledi.

AĞAÇLAR YIKILIYOR, ÇIKAN TOPRAK DEREYE DÖKÜLÜYOR

CHP Tirebolu İl Genel Meclis Üyesi Ömer Cebeci, CHP İlçe Başkanı İrfan Tüfekçi, Harşit Vadisi Platformu üyeleri ve köylüler ile birlikte bölgede inceleme yaparak bir rapor hazırladı.

Madenin yaklaşık yüzde 70 eğimli bir yerde yapıldığını ve güvenli olmadığını belirten Cebeci, “Maden çalışmaları, oksijen deposu ve yüz yıllık biyo çeşitlilik niteliği tescillenen ağaçların olduğu bölgede yapılıyor. Bu ağaçlarda tehlikede. Daha şimdiden çıkarılan hafriyatın yol kenarlarına ve dere yataklarına vahşice döküldüğünü gördük. Bunun sonucu oluşan çamurlu su Harşit Çayını bulandırmış ve bulanık su Tirebolu’ya ulaşmış durumda” dedi.

VALİLİK DOĞA TAHRİBATINI KABUL ETTİ

Vatandaşların ve çevrecilerin tepkileri üzerine, Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı yaptığı incelemede şirketin dere yataklarına ve yol kenarlarına toprak döktüğünü tespit etti. 30 Haziran’da da bir heyet bölgede inceleme ve denetim yaptı.

Aylardır sessizliğini koruyan Giresun Valiliği ile Doğanken Kaymakamlığı aynı açıklamayı yaptı. Açıklamada, “Yapılan denetimler sırasında Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş.nin faaliyet alanından geçen Derindere Deresi’nin yan kollarına, söz konusu madenin flotasyon binasının ve çevresinin inşaatı aşamasında oluşan hafriyat/toprak malzemenin ulaştığı tespit edilmiştir.

İlgili kurumlar tarafından söz konusu alanda alınacak önlemler ve yapılacak imalatlar hakkında ilgili firmaya gerekli uyarılar yapılmış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü tarafından da 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanarak çevreye verilen olumsuzluğun giderilmesi için süre verilmiştir” denildi.



“ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR RAPORU İLE TÜRKİYE TALAN EDİLİYOR”

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, maden şirketinin ÇED gerekli değildir raporunu aldığını ileri sürdü. Ülkenin maden kaynaklarının değerlendirilmesi ve işletilmesi konusunda itirazlarının olmadığını dile getiren Tığlı,

“ÇED gerekli değildir kararları ile her türlü kontrolden uzak tutulan, AKP‘nin imtiyazlı şirketleri tarafından yapılan talana itiraz etmeyecek miyiz? Alagöz Maden San. ve Tic. A.Ş’nin işleteceği maden sahasında flatasyon binası ve tesislerden çıkan hafriyatın, vadide doğal yaşama zarar verecek biçimde dereye bırakılıyor.

Madencilik faaliyetlerinin henüz işletme aşamasına geçmeden, kurulma aşamasında dahi vahşi ve sorumsuz yöntemlerle çevremize verdiği zararlara şahit oluyoruz. ÇED gerekli değildir raporlarıyla Türkiye talan ediliyor” diye konuştu.

“CEZALAR KESİLİYOR AMA NE KADARI TAHSİL EDİLİYOR”

Milletvekili Tığlı, Giresun Valiliği’nin konuya ilişkin açıklamasını değerlendirirken ilgili firmaya gerekli uyarıların yapılarak idari para cezası uygulanmasına yönelik açıklamanın yeterli olmadığını söyledi.

Necati Tığlı, daha önce çeşitli maden arama şirketlerine kesilen cezalardan örnek vererek, “Şebinkarahisar’da Nesco Maden’e 12 milyon lira, Erzincan’da Anagold Şirketi’ne 16 milyon lira rekor cezalar kesildi. Demek ki cezalar bu şirketleri vahşi madencilik faaliyetlerinden alıkoymuyor.

Zaten bunlarda 12 milyon lira 16 milyon lira ceza öderim, 300-500 milyon lira da vergi affı koparırım anlayışı hakim. AKP kamu kaynaklarını bu şirketlere tahsis etmekte hiçbir sakınca görmüyor, kamu bankalarıyla, ayrıcalıklı kredilerle ihya edilip, bütün imtiyazlara sahip olduklarını biliyorlar.

Kamu bankalarından bu şirketlere ne kadar kredi kullandırıldı? Bu şirketlere bugüne kadar uygulanan para cezalarının ne kadarı tahsil edilebildi? Ne kadarı iptal edildi bunlar bile cevabı bilinmeyen şeffaf olmayan konulardır” ifadelerini kullandı.

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