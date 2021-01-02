Valilikten engelli kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddialarına açıklama

Malatya Valiliği tarafından, bugün bazı sosyal medya hesaplarında Arguvan ilçesinin Yazıbaşı mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarıldı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* 25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

* Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.

* Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun “herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği” belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

SOYLU: TECAVÜZ BULGUSU YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayla ilgili yaptığı açıklamada tecavüz bulgusunun olmadığını belirtti.

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

* Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk.

* Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok.

* Ailesi var, çocuk var. Yeter artık.

AİLE BAKANLIĞI: ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun devlet koruması altına alındığını belirterek adli sürecin bakanlık tarafından takip edileceğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Sosyal medyada, Malatya’da yaşayan 16 yaşında bir çocuğumuzun istismar edildiğine ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

* Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

* Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır.

* Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır.

* Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir.

* Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir.

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