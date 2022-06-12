Valilikten HDP yürüyüşü açıklaması: 70 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere düzenlenen yürüyüşle ilgili yaptığı açıklamada 70 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, HDP öncülüğünde düzenlenen yürüyüş eylemiyle ilgili açıklamada bulundu. Valiliğin açıklamasına şöyle denildi:

“70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

* “Bugün HDP organizesinde Bursa‘nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek eyleme katılmak üzere Sancaktepe, Maltepe ve Kadıköy ilçelerimizden araç kaldırılacağı ve izinsiz yürüyüş yapılacağı bilgisi alınmıştır.

* Kadıköy ilçemizde izinsiz toplu yürüyüş yapan ve aralarında HDP ve DBP Milletvekillerinin de bulunduğu gruplara, eylemlerinin yasal olmadığı ihtar edilerek, gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

SUÇ DUYURUSU

* 2911 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil eden eylemlerin durdurulmasına yönelik uyarıları dikkate almayan, görevli memurlara mukavemetle karşılık vererek, toplu yürüyüşte ısrar eden ve taşkınlık yapan gruplara müdahale edilerek (70) kişi gözaltına alınmıştır.

* Ayrıca grupları provoke ederek, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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