Valilikten Saadet Partisi’ne: 2 saat içinde aşevini kaldırın

Kahramanmaraş merkezli depremler yer bir olan Malatya’da Saadet Partisi’nin desteğiyle partinin il teşkilatı tarafından kurulan ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevi için valilik kapatılma kararı verdi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay’a iletilen kararda aşevinin 2 saat içinde kaldırılması istendi.

“KARARI KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNUYORUZ”

Konuyla ilgili Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malatya’da partimizin destekleriyle kurulan, günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılan aşevimiz, Malatya Valiliği tarafından herhangi bir gerekçe olmaksızın 2 saat içinde kaldırılması Malatya İl Başkanımız Mustafa Canbay’a iletilmiştir.

Depremin ilk günlerinden itibaren büyük bir fedakarlık ve gayretle dayanışma içerisinde depremzedelere hizmet veren aşevimizin kapatılması kararını kınıyor ve bu kararı kamuoyunun vicdanına sunuyoruz.”