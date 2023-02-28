Valilikten sağlıkçılara: Çadırlarınızı kaldırıp parkı terk edin

Hatay Valiliği ile AFAD yetkilileri, Defne Sevgi Parkı’nda depremzedelere ücretsiz hizmet verilen çadır ve konteynerlerin kaldırılmasını, parkın boşaltılmasını istedi.

Bugün sabah saatlerinde park alanına gelen bir Vali Yardımcısı’nın başkanlık yaptığı grup, TTB Hatay İl Deprem Koordinasyonu ve Hatay Tabip Odası’nın da aralarında olduğu emek-meslek örgütlerinin sağlık çalışmalarını yürüttüğü Sevgi Parkı’nın boşaltılmasını istedi; akşam saat 18.00’a kadar süre verdi.

Valilik bildiriminin yazılı ve gerekçeli bir biçimde yapılması gerektiğini belirten TTB Merkez Konseyi, Hatay Valiliği’ne bir yazı göndererek parkın boşaltılmasına yönelik karardan derhal vazgeçilmesi istedi. Verilen hizmetlere kolay ulaşılabilir bir başka yer gösterilmeksizin parkın boşaltılmak istenmesinde herhangi bir kamu yararının olmadığının altı çizildi.

“KARARDAN DERHAL GERİ DÖNÜN”

Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parkta amaçlarına uygun olarak çalışmalar yürüttüğü belirtilen TTB yazısında, depremde binası yıkılan Hatay Tabip Odası’nın yürüttüğü faaliyetler, kadın sağlığı alanında verilen acil sağlık hizmetleri ile Türkiye Psikiyatri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların çalışmalarından örnekler verildi.

Depremzedelerin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi ve iyilik halinin sağlanabilmesi için her türlü destek ve yardımın ulaşılabilir kılınması gerektiği vurgulanan yazıda; bu bağlamda koordineli bir hareket beklenirken parkın boşaltılmasına dönük karardan derhal geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

PARKTAKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Valiliğin kararı parkta bulunan ve çalışmalara katılanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Tepkili vatandaşlardan biri “Şu an hepsi bizi kovmak için geliyor. Ama 5 gün boyunca hiçbiri yardıma gelmedi ” diye seslendi. Bir başkası da bölgeyi gezen gruba doğru ” Biz kimseyi ölüme terk etmedik” diye bağırdı