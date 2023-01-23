Valiye sert tepki: ’20 gündür bize randevu vermedi, Binali beyin yüce oğluyla meşgulmüş’

Önceki Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Erzurum ziyareti sırasında girdiği bir mağazada çekilmiş fotoğrafı ile gündeme gelen Erzurum Valisi Okay Memiş’e en sert tepki Demokrat Parti Erzurum İl Başkanı Avukat Oğulcan Kaya’dan geldi.

Erkam Yıldırım’ın karşısında İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek ile birlikte yanında oturan Vali Memiş’in Demokrat Parti İl Başkanı Oğulcan Kaya’ya 20 gündür randevu vermediği ortaya çıktı.

“20 GÜNDÜR BİZE RANDEVU VERMEYEN VALİ, BİNALİ BEY’İN YÜCE OĞLU İLE MEŞGULMÜŞ”

DP Erzurum İl Başkanı Avukat Oğulcan Kaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Son günlerde şehrimizin valisi maalesef yaptığı hareketler neticesi ile gündem olmuştur öyle ki, sayın valinin dün bir törende yapmış olduğu konuşma üzerine iş bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

* Sayın vali 10.01.2023 tarihinde şehrimizin kıymetli basın mensupları ile düzenlediği toplantıya AKP Kadın Kolları başkanını kabul ederek tabiri caizse tarafsızlığına gölge düşürmüştür.

* Bizlerin 20 gündür görüşme talebine dönüş yapmayan Sayın vali meğerse Binali beyin yüce oğluyla mağazalarda karşılaşmak ile meşgulmüş, konuyla alakalı kendisinin bahanelerini, hareketlerini ve takındığı tavrı doğru bulmamak ile birlikte;

* Demokrat Parti Erzurum İl Başkanlığı olarak, Sayın Okay Memiş ile bugüne kadar hiç aynı tarafta olmadığımızı fark ederek, bundan sonra da karşı düşüncelerde olduğumuzu, devlet yönetiminin tarafsız ve liyakatli şekilde yapılması gerektiğini, aziz Erzurum halkına beyan ediyor mezkür olayları milletimizin vicdanına bırakıyoruz.”

“BİR SANİYELİK FOTOĞRAF” DİYEREK GAZETECİLERİ SUÇLAMIŞTI

Vali Memiş, tepkiler üzerine, “Ben Erkam Yıldırım’ı şahsen tanımam etmem. Kendisiyle ayrıca bir bağım, görüşmüşlüğüm yok. Erkam Bey 13 Ocak’ta Erzurum’da düzenlenen Binbir Hatim duasına katıldı. Orada da hayır için yemek vereceğini söylemiş, ben de orada öğrendim. Göründüğü gibi bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulunmuştu.

“KİLOLU OLDUĞU İÇİN…”

Vali Memiş, Erkam Yıldırım’ın 13 Ocak’ta “Binbir Hatim duası” sonrası cemaate ‘hayır yemeği’ vermek için Erzurum’a geldiğini ifade ederek şöyle konuşmuştu:

* “Camiye yakın olan bir mağazada soluklanmak için 10 dakika oturduk. Durum bundan ibaret. Mağaza içerisinde de herkesin rahatça oturabileceği bir alan yok. Sadece 10 dakikalığına oturduk. Kendisi de kilolu biri olduğu için her yerde fotoğrafta göründüğü gibi oturuyor. Bize karşı lakayt bir tavır olsa, bunu ben fark ederim. Sadece bir anlık çekilmiş bir fotoğraf karesi durumu nerelere getirdi.

* Moralim bozuldu. Bu şehir için yaptıklarımız belli, çalışmalarımız belli. Böyle olayların bunların önüne geçmesini istemiyorum. Olay çok yanlış anlaşıldı. Orada yüzlerce insana hayır yemeği veren kim olursa olsun aynı masada oturur, teşekkür ederim. Bunun şahsın kendisiyle bir ilgisi, ayrı bir ihtimam durumu kesinlikle yok.”

“BİR SANİYELİK FOTOĞRAF KARESİ İLE BENİ LİNÇ EDİYORLAR”

Vali Memiş, Palandöken’deki bir otelde düzenlenen programda ise gazetecilere, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu ayrımı yapmadığını ve herkese eşit mesafede olduğunu söylemişti. Herkesi kucaklamaya gayret gösterdiğini anlatan Memiş, şöyle konuşmuştu:

* “Buna mukabil bir şeyi dertleşme babında sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaç gündür televizyonlarda izliyorsunuz. Bir fotoğraf karesi yüzünden bendenizi özellikle linç eden kampanyası yürütülüyor. Bu kadar adaletsizlik olur mu? Tek bir fotoğraf, saniyelik fotoğraf karesinden. Şaşkınlık içerisindeyim. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir şey ile karşılaşmadım. Bu nedir ya, bu nasıl bir seviyesizliktir? Bir şey de söyleyemiyoruz. Ne söylesek başka yere çekilecek ama bu yaptıklarımızı ve hizmetlerimizi sizlere özellikle anlattım.”

“DEVLET ADAMLIĞINI SİZDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ? GÜÇ ODAKLARININ EMRİNDE DEĞİLİZ”

Memiş, bir fotoğraf karesiyle linç edildiğini belirterek, “Nasıl adaletli insanlarsınız, bu nasıl adalet ve gazetecilik, nasıl bir siyaset anlayışı? Devlet adamlığını biz sizden mi öğreneceğiz? 30 yıllık meslek hayatımızı bir esnaf ziyaretindeki kareyle yok mu edeceğiz? Biz vatandaşın, fakirin fukaranın emrindeyiz, güç odaklarının emrinde değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Yani insanın sabrını zorluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Saniyelik bir kare ile günlerdir üstümüze geliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl adalet anlayışı” ifadelerini kullanmıştı.