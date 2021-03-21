Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Nevruz Bayramı kutlandı

HAKKARİ (AA) – Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "baharın müjdecisi" olan Nevruz Bayramı için etkinlik yapıldı.

Hakkari'de, Bulak Mahallesi Atlılar Caddesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte nevruz ateşini, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı.

Halk oyunları gösterisi ve "Dengbej" dinletisiyle devam eden programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kent sakinlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Nevruz'un, baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu aktaran Ağacanoğlu, "Bahar, tüm Türkiye'de daha güzel olacak. Nevruz Bayramı'nın barışa, sevgiye ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Ersalı, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

– Van

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana alındı.

Nevruz ateşi yakılan alanda, vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, bölge milletvekilleri katıldı.

– Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nevruz Bayramı dolayısıyla fuar alanında etkinlik düzenlendi.

Polis noktalarında kontrol edilerek alana alınan vatandaşlar, nevruz ateşi yaktı, müzik yayını eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Etkinliğe, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, HDP Bitlis İl Başkanı Rumet Dursun katıldı.

– Muş

İstasyon Caddesi Gar mevkisinde düzenlenen etkinlikte, nevruz ateşi yakıldı ve halay çekildi.

Vatandaşların, polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alana alındığı etkinlikte HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bir konuşma yaptı.