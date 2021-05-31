Van, Bitlis ve Muş'ta ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

VAN (AA) – Van, Bitlis ve Muş'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği" protokolü kapsamında kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Van Adliyesi'nde düzenlenen programda, kitap bağışlarının kabul edildiği stant kuruldu.

Standı açarak ilk kitap bağışını Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'in yaptığı kampanyaya adliye çalışanları, avukatlar ve vatandaşlar da destek verdi.

Dönmez, 16 gün boyunca vatandaşların, Van AVM, Van Adliyesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stantlara kitap bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, ceza infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ile ceza infaz kurumu müdürleri katıldı.

– Bitlis

Bitlis Adliyesinde düzenlenen açılışta konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, ülke genelinde ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldığını belirtti.

Kampanyayla ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısının ve çeşitliliğin artırılmasının amaçlandığını kaydeden Akdoğan, "Ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerden sadece hükümlüler değil, personel yakınları da faydalanmaktadır. Umarım faydalı olur. Bir standımız burada, biri Tatvan Yaşam AVM, biri de Ahlat AVM önünde kuruldu. Bu stantlar 16 Haziran'a kadar açık olacak. Tüm halkımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, hakim ve savcılar ile davetliler, kitap bağışında bulundu.

– Muş

Muş Adliye Sarayı önünde açılan stantta Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, savcı, hakim ve kurum amirleri kitap bağışında bulundu.

Kampanyaya, Türk Kızılay ve Gençlik Merkezi gönüllüleri de kitap desteği verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, AA muhabirine, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kitap bağışı kampanyası için protokol imzalandığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün öncülüğünde Ankara başta olmak üzere 143 Ağır Ceza Bölge Merkezi'nde eş zamanlı kitap kampanyasının başlatıldığını ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Amacımız yeterli sayı ve çeşitlikte kitap bağışını alıp ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara bu kitapları ulaştırarak istifadelerini sağlamaktır. Bilindiği üzere kültür seviyesinin yüksek olduğu toplumlarda suç işleme oranı düşmektedir. Asıl amacımız ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların ıslah edilmelerini sağlamaktır. Muşlu hemşerilerimizden kampanyaya destek olmalarını istiyoruz."