Van Gölü’nde balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı, sona erdi. Balıkçılar, sezonun bereketli olması temennisiyle ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarını göle bıraktı.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getiriliyor.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, bu dönemde tatlı sulara göç ediyor. İnci kefali balıkçılar için geçim kaynağı olurken, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Her yıl balığın göç yolculuğu, binlerce kişi tarafından izleniyor.

İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu dönemde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

İnci kefali için 15 Nisan’da başlayan av yasağı bugün itibarıyla son buldu. Sezonun başlamasıyla balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü’ne atıp ‘Vira Bismillah’ dedi.

Balıkçılar, bu senenin bereketli geçmesini temenni ettiklerini aktardı. (DHA)

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