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8 Nisan 2023
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Van Gölü’ndeki çekilme balıkçıları vurdu

Alaturka Online
Alaturka Online

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayabilen Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağına saylı günler kaldı.

Van Gölü Havzası’nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağına bir hafta kala balıkçılar, tekneleriyle göle açılmaya devam ediyor.

Göldeki kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılık yapanları da olumsuz yönde etkiliyor. Eskiden kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor.

“BAZI BALIKLARIN BOYLARI 25 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI”

İlçede 10 yıldır balıkçılık yapan 2 çocuk babası Önder Güler, her gün tekneleriyle yaklaşık 5 kilometre açılmak zorunda kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle artık daha fazla göle açılıyoruz. Ağlarımızı kıyı kesimine 5 kilometre uzağa atıyoruz. Bilindiği üzere İnci kefali için 15 Nisan- 15 Temmuz’da av yasağı uygulanıyor.

Yasak döneminde güvenlik güçlerinin aldıkları önlemler sayesinde balık popülasyonunda her yıl artış olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca balıkların boylarında da uzama var. Bazı balıkların boyları 25 santimetreye kadar ulaştı.

Biz de yasak öncesi ağlarımızı göle attık. Günlük yaklaşık 400 kilo balık avlayıp, bu balıkları İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük illerimize pazarlıyoruz. Yetkililerimizden isteğimiz, limanımızı bir an önce yapıp daha kullanışlı bir hale getirmelerini istiyoruz. Umarız bu kuraklık bir an önce biter ve göl suları da eski seviyesine gelir” ifadelerini kullandı. (DHA)

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