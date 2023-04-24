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24 Nisan 2023
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Van Gölü’nden 880 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Van Büyükşehir Belediyesi’nce, 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü’nde törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli ‘İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin devreye girmesinden sonra Van Gölü’nde 2 yıl önce dip çamuru temizliği başlatıldı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından sahil bandında yapılan çalışmalarda şu ana kadar 880 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan birinci etap çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkında ise ikinci etap, İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkında ise üçüncü etap çalışmalar devam ediyor.

72 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi hedefleniyor. Projede, şu ana kadar 880 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. (DHA)

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