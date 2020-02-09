Van, Rize ve Trabzon’da okullara kar tatili

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İZİN

Trabzon’da etkili olan kar yağışı sonrasında okullar il genelinde iki gün tatil edildi, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

RİZE VALİSİ ÖĞRENCİLERİ KIRMADI

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek kar nedeniyle okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu. (İHA-DHA)