Van Valisi Bilmez, Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi

VAN (AA) – Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İran üzerinden Türkiye'ye gelen sığınmacıları engellemek için sınır hattında güvenlik duvarı inşa çalışmaları devam ediyor.

Vali Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ile güvenlik duvarı çalışmalarını hem havadan hem karadan inceledi.

Daha sonra Çaldıran ilçesinde Yavuz Selim Hudut Karakolu ile Güneş Hudut Karakolu'na giden Vali Bilmez ve beraberindekiler, burada askerlerle görüştü.

Bilmez ve beraberindekiler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ersöz Hudut Takım Karakolu'nu da ziyaret etti ve Ağrı Valisi Osman Varol ile sınır hattında yapılan güvenlik duvarına ilişkin projeyi değerlendirdi.

Duvarın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan heyet, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bilmez, son olarak Van'ın Çaldıran ilçesi Tavşantepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.