Van’da 224 yol, kardan kapandı; 5 ilçede okullar tatil

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 224 mahalle ve mezra yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Van’da dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar ilçelerinde okullar 1 gün için tatil edildi.

Erciş ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen ve ilçe dışında kalan mahallelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde yer yer 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

77 MAHALLE, 147 MEZRA YOLU KAPALI

Öte yandan Başkale’ye bağlı 3 mahalle 4 mezra, Bahçesaray’da 23 mezra, Çaldıran’da 3 mahalle, Çatak’ta 27 mahalle 88 mezra, Edremit’te 1 mahalle, Erciş’te 2 mahalle, Gevaş’ta 1 mahalle 4 mezra, Gürpınar’da 15 mahalle 18 mezra, İpekyolu’nda 2 mahalle, Muradiye’de 18 mahalle 6 mezra ve Tuşba’da da 5 mahalle 4 mezra olmak üzere; 77 mahalle ile 147 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yolların yeniden açılması için faaliyetlerini sürdürürken, kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı.

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