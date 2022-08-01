Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 18.35 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 12:25’te Van’da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER