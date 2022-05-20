Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Yazan:
Alaturka Online
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Van’ın Çaldıran ilçesinde saat 23.41’de yerin 3.2 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 23:55 – 20 Mayıs 2022 Güncellenme:

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Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Van’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Çaldıran ilçesinde gerçekleşen deprem yerin 3.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 23.41’te olan depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu bildirdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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