Van’da 3.9 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Van’ın Çaldıran ilçesinde saat 23.41’de yerin 3.2 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Van’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Çaldıran ilçesinde gerçekleşen deprem yerin 3.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 23.41’te olan depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 5 kilometre olduğunu bildirdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi Çekebilir Avustralya’da 6.9 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı İlginizi Çekebilir Bakan Soylu’dan İstanbul için toplanma alanı açıklaması