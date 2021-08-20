Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Van’ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Kandilli verilerine göre saat 10:21’de Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıklarken depremin merkez üssün İran olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER