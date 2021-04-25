Van'da ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki gösterildi

VAN (AA) – MHP Van İl Başkanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, yazılı açıklamasında, 1915'te Ermeni çetelerince Van'da katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan "Zeve Şehitliği"nin katliamın en somut belgesi olduğunu bildirdi.

Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınayan Güngöralp şunları kaydetti:

"1071'de Türklerin Anadolu'ya girişini, 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans'ın yıkılışını hazmedemeyenler, 1912-1913'te, Türkleri Balkanlardan sürgün etme ve yok etme girişimleriyle birlikte başlattıkları Türk milletini etnik parçalama projesine Birinci Dünya Savaşı'yla hız vermişlerdir. Tarihte başta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu ile Halep, Musul gibi Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni asıllı Osmanlı vatandaşlarını Taşnak, ve Hınçak örgüt adlarıyla kışkırtanların kim oldukları bellidir. Emperyalistlerin planı, yerli işbirlikçilerinin organizasyonlarıyla Osmanlı'dan pay koparmak, Türklere soykırım gerçekleştirmek için hareket eden bu çeteler, Erzurum'dan Van'a, Kars'tan Gaziantep'e, Iğdır'dan Şanlıurfa'ya kadar çok geniş bir alanda Türk milletine saldırmış ve işgal etmişlerdir."

– "Soykırım iddialarının tarihsel hiçbir gerçekliği yoktur"

YYÜ Senatosundan yapılan açıklamada ise Türk milletinin kültüründe soykırımın olmadığı kaydedildi.

Soykırım iddialarının tarihsel hiçbir gerçekliğinin olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni çetelerinin Batılı emperyalistlerle iş birliği yaparak yaşattığı bu dramın en acıklı hikayelerinden birini yaşamış, Ermeni çetelerinin önünden kaçıp bir araya gelerek köyün meskunlarıyla birlikte çetelere karşı namuslarını korumaya çalışan Müslümanlar, insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde işkencelere maruz kalarak topluca şehit edildiler. Zeve Şehitliği'nin yanı başında bu acıyı her an yüreklerinde hisseden YYÜ mensupları olarak soykırım iddialarını reddediyor, Biden'ın bu açıklamasını kınıyor ve bu yanlışlıktan hemen dönüleceğini umuyoruz."