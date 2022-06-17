Van’da deprem meydana geldi (Son depremler)

Yazan:
Alaturka Online
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Van’ın Tuşba ilçesinde saat 23.52’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 00:02 – 18 Haziran 2022 Güncellenme:

Van’da deprem meydana geldi (Son depremler)

Van’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Tuşba ilçesinde saat 23.52’de meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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