Van’da deprem meydana geldi (Son depremler)

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 23.52’de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Van’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Tuşba ilçesinde saat 23.52’de meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER