Van’da deprem (Son depremler)

Van’da merkez üssü Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevresinde hissedilen depremin ardından endişeye yaşayan birçok kişi evlerinden çıktı. AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.35’te merkez üssü Tuşba ilçesinde Richter ölçeğine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ EVLERİNDEN ÇIKTI

Yerin 18.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

BİR MAHALLEYE EKİP SEVK EDİLDİ

Van’da muhtarlarla irtibata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak,depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır” dedi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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