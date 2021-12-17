Van’da ekmeğe zam geldi

Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez’in ucuz un vaadiyle yaptıkları zammı durduran fırıncılar, asgari ücretin belirlenmesi ve maliyetlerin artması sonrası zararına satış yaptıklarını belirterek ekmeğe zam talep etti. Fırıncıların zam talebi üzerine Van’da, 1 lira 80 kuruştan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 2,50 TL olarak belirlendi.

Orhan BOZKURT

Van Valisi ile Vanlı fırıncıları karşı karşıya getiren ekmek krizi zamla aşıldı. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge, ekmek fiyatları hakkında yaptığı açıklamada birlik yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında ekmeğe zam yapıldığını belirtti. Berge, “Asgari ücretin belirlenmesi ve maliyet artışları birlikte değerlendirilerek, birlik yönetim kurulu tarafından ekmek fiyatı 2,50 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

ZAMMI VALİ DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz haftaya kadar 210 gram ekmeğin 1 lira 80 kuruştan satıldığı Van’da, maliyetler artınca, ekmeğin fiyatını 2 lira 50 kuruş yapan fırıncıların bu kararı; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez tarafından durdurulmuştu.

VALİ ‘TMO TAAHHÜTTE BULUNDU’ DEMİŞTİ

Van’da geçtiğimiz hafta ekmek zammı ile ilgili kriz yaşanmıştı. Önce 2 lira 50 kuruş yapılan, daha sonra Vali Mehmet Emin Bilmez’in devreye girmesi ile ekmek zammı eski fiyata çekilmişti.

Vali Bilmez, kentteki fırıncılara “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şu an ilimizdeki 5 un fabrikasına malzeme desteği vermektedir. Ofis, unun çuvalını ortalama 188 liradan bayilere ve fırınlara satma taahhüdünde bulundu. Şu an ekmeği bire bir ciddi etkileyecek bir durum söz konusu değildir” demişti.

“ZAMMIN NEDENİ ASGARİ ÜCRET”

Vali Bilmez’in taahhüt ettiği un teminini TMO’nun sağlayamaması, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıklamasının sonrası Van’da ekmek krizi 70 kuruş zam ile aşılmış oldu.

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