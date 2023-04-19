Van’da etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı fotokapanla tespit edilmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 gün önce Twitter hesabından açıkladığı biri mavi kategoride olan iki teröristle ilgili Van Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. PKK terör örgütü üyesi teröristlerin fotokapandan tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada şöyle denildi;

“İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte bölgeye İHA/SİHA ve zırhlı araç yönlendirilmiştir. Teröristlerin kaçarak Erciş ilçesi Yankıtepe mezrasındaki bir ahıra saklanmaları üzerine köyde bulunan vatandaşlarımızın zırhlı araçlarla güvenli bölgeye tahliye edilmesinin ardından 16 Nisan sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirilmiştir.

Teslim olmaları yönünde yapılan çağrılara yine silahla karşılık veren örgüt mensupları Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nün başarılı operasyonu neticesinde üzerlerinde bulunan 2 uzun namlulu silah, çok sayıda el bombası, 1 adet Glock marka tabanca, susturucu ve bu silahlara ait mühimmatlarla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

“SERHAT EYALET SORUMLUSU….”

Yapılan incelemelerde etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından birinin terör arananlar listesi MAVİ kategoride bulunan, sözde Serhat Eyalet Sorumlusu- S.A. ve O.A. olduğu anlaşılmıştır.

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” (DHA)