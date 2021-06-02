Van'da husumetli aileler barıştırıldı

VAN (AA) – Van'ın Çaldıran ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağı Yanıktaş Mahallesi'nde ikamet eden Kaplan ve Gültepe aileleri arasında 2 ay önce yol yüzünden çıkan kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için "barış töreni" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez güzel bir olay için bir araya geldiklerini söyledi.

Bu tür husumetlerin büyümeden barışla sonuçlanmasının herkes için hayırlı olacağını belirten Bilmez, "İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Barışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından aile fertleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etti.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve her iki ailenin mensupları katıldı.