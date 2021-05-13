Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı

VAN (AA) – Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Çelebibağ Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.