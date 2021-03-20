Van'da kar nedeniyle 29 yerleşim biriminin yolu kapandı

VAN (AA) – Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalarla iki günde 176 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma açan ekipler, kapalı yolların açılması için karla mücadeleye devam ediyor.

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

– Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'da karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın kuzeyinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede, il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Bitlis'te 5, Van, Hakkari ve Muş'ta ise 9 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine ve yollarda buzlanmaya karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.