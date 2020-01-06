HaberlerGündem Van’da korkutan deprem! Yazan: Alaturka Online - 6 Ocak 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yer alan bilgilere göre, saat 19.49’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 1.8 kilometre olarak ölçüldü. İLGİLİ HABERGündoğdu: Erken uyarı sistemi Silivri depreminde neden devreye girmedi? deprem Van Son güncelleme: 20:36 06.01.2020