Van’da korkutan deprem!

Yazan:
Alaturka Online
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yer alan bilgilere göre, saat 19.49’da merkez üssü Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği yaklaşık 1.8 kilometre olarak ölçüldü.

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deprem Van

Son güncelleme: 20:36 06.01.2020

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