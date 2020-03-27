Van'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 30 sürücüye ceza kesildi

VAN (AA) – Van'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen 30 sürücüye, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, toplu taşıma araçlarında güvenli mesafe denetimi yaptı.

Bu kapsamda, toplu taşıma araçlarının yasağa uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, iki günde denetledikleri 500 araçtan 30'unun sürücüsüne ceza uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk otobüsleri ile minibüslerde yapılan kontrollerde sürücülerin genel olarak kurallara uyduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladıklarını belirten Özmen, "Uygulama kapsamında 2 günde 500'e yakın araçta denetimimiz oldu. 30 sürücünün kurallara uymadığını tespit ettik. Salgının önüne geçilmesi amacıyla yayınlanan bir genelge var. Denetimlerde tüm polis teşkilatı ile zabıta birimleri yetkili." diye konuştu.

Toplu taşıma araçlarındaki denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Özmen, şöyle devam etti:

"Şehirlerarası otobüs firma yetkilileri tedbirlerden dolayı sefer sayılarını azalttı. 3 gün önce 160 aracın çıktığı terminalden dün 8 araç çıktı. Fazla yolcu alıp güzergahını değiştiren minibüs ve halk otobüsü şoförleri var. Bunları tespit ettiğimiz zaman hem güzergah değişikliği yaptıkları için 15 gün trafikten men ediyoruz hem de Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uyguluyoruz. Bunun bir ileri aşamasında uygun görülürse Hıfzıssıhha Kanununa aykırılıktan 3 bin lira cezası uygulama yoluna gidilecek. Burada toplumun sağlığı önemlidir. Bir kişinin yaptığı hata, çok şeye mal oluyor."