Van’da okula AKP logolu Erdoğan posteri asıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van Beşyol Meydanı’nda miting düzenleyecek. Saat 14.00’da başlayacak mitingin öncesi Van’dan gelen bir fotoğraf tepki çekti.

Merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Mehmetçik Selen Ortaokulu’nun duvarına AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı.

“EĞİTİM KURUMLARINI PROPAGANDA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEKTEN VAZGEÇİN”

Bu duruma tepki gösteren Van Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Van’da bugün! Mehmetçik Selen Okulu’nun duvarı. Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur. Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin.”

“CAMİYE, OKULA SİYASET SOKAN ZİHNİYET GERÇEK BİR BEKA SORUNUDUR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Erdoğan’ın posterinin asıldığı okulun fotoğraflarını paylaşarak, “Şahıs devleti ne demek size Van’dan bir örnek. Burası İpekyolu ilçesinde bir ortaokul. Bilerek ve isteyerek bu ülkeye kötülük yapıyorsunuz. Çünkü camiye, adliyeye, kışlaya, okula siyaset sokan zihniyet gerçek bir beka sorunudur. Ama az kaldı…” diye tepki gösterdi.

Van Eğitim-Sen, şubesi yaptığı ikinci bir açıklama ile paylaşımlar sonucu okul binasına asılan posterin kaldırıldığını duyurdu.