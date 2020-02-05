Van’dan kahreden haber: Can kaybı 23’e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunun 33’üncü kilometresinde dün çığ altında kalan iki kişiyi arama çalışmaları devam ederken, bugün saat 12.15’te aynı bölgede ikinci bir çığ felaketi yaşandı.

Bölgede kurtarma çalışması yürüten AFAD, UMKE, JAK, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra köy korucuları ve vatandaşlarında aralarında olduğu kalabalık bir ekip çığ altında kaldı.

Kar altında kalanlardan bir kısmı kendi imkânları ile kurtulurken, bölgede bulunan ve çığdan etkilenmeyen ekipler bu kez ikinci facianın kurbanları için kurtarma çalışmalarına girişti.

Ekipler zamanla yarışırken bölgeden kötü haberler de gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu, sekizi jandarma, üçü güvenlik korucusu toplam 11 kişinin şehit olduğunu ifade etti.

Bu açıklamanın hemen ardından kahreden haberi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez duyurdu. Vali Bilmez, çığda sekiz jandarma, üç güvenlik korucusu, üç itfaiye eri ile dokuz sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar da dahil olmak üzere çığ altından 30 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. 29 kişinin hastanede tedavisi sürerken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Van Bahçesaray’da dün 17.00 sıralarında yaşanan çığ faciasında bir minibüs karlar altında kalmıştı. Beyaz felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’yi kahreden bugünkü facia, kar altında olduğu düşünülen iki kişiyi arama çalışmaları sırasında yaşandı.