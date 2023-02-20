Van’dan yola çıktı kardeşinin cansız bedenini ve 4 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Ercişli olan Özkan Turan, geçen yıl çalışmak için Hatay’a gitti. Van’da 2011’deki depremde sağ kurtulan Turan, bu kez Hatay’da, kaldığı 7 katlı apartmanın 4’üncü katında depreme yakalandı.

Ağabeyi Erkan Turan, haberi alınca Erciş’ten Hatay’a gitti. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Turan, kardeşinin cansız bedenini 72’nci saat sonra enkazdan çıkardı. Kardeşinin cansız bedenini otopsi işlemleri için hastaneye götüren Erkan Turan, geri dönüp aynı apartmanın enkazından 4 kişiyi sağ kurtdı. Turan, Hatay’da 3 gün boyunca arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ömer Turan van depreminden sağ kurtulmuştu.

Erkan Turan, hastane morgunda bekletilen kardeşinin cenazesini Van Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze aracıyla 1 hafta önce Erciş’e getirdi. Özkan Turan, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Alkanat Mezarlığında toprağa verildi.

VAN’DA KURTULMUŞTU, HATAY’DA ÖLDÜ

Kardeşinin 2011 Van depreminde enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Erkan Turan şunları anlattı:

“Deprem olduktan sonra kardeşimden haber alamayınca 4 arkadaşımla birlikte Hatay’a gittik. Yaşanan depremden dolayı yollar o gün kapalıydı. Bizler 8 kilometre yürüyüp enkazın olduğu bölgeye ulaşabildik.

Enkaz çalışmalarına katılıp, kardeşimin cansız bedenini 72 saat sonra çıkarttık. Benim için büyük bir acıydı. Cenazemiz olduğu halde 4 arkadaşımla 3 gün boyunca deprem bölgesinde kalıp, enkaz altında kalan depremzedelere yardım etmek istedik.

Ölen kardeşimin olduğu apartmanda 4 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkarttık. Kardeşimi kaybetmenin büyük acısını yaşasam da o canları enkazdan çıkartmak çok güzel bir duyguydu. Kardeşimin acısını yaşıyorum ama 4 kişiyi sağ kurtardığım için mutluyum. Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın” (DHA)