Vardiya değişikliği talebini kabul etmedi, faciadan kurtuldu

TTK’nın Amasra’daki maden ocağında çalışan Muhammed Başol, mesai arkadaşının vardiya değişikliği talebini kabul etmedi. 41 işçinin can verdiği faciadan kurtulan Başol, arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde çalışan maden işçisi Muhammed Başol, arkadaşının vardiya değişikliği talebini kabul etmeyince maden ocağında yaşanan patlamadan kurtuldu.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki madende 7 yıldır çalışan 38 yaşındaki 1 çocuk babası Başol, arkadaşının vardiya değişikliği talebini kabul etmedi ve patlamanın yaşandığı gün 00.00-08.00 saatlerinde ocakta çalıştı.

Mesai sonrası evinde dinlenirken akşam saatlerinde patlama haberini alması üzerine hemen maden sahasına giden Başol, arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Vardiya değişikliği talebinde bulunan maden işçisi de işi dolayısıyla yöneticilerinden izin aldığı için Başol gibi patlamadan kurtuldu.

O MANZARAYI GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN YÜREĞİNİZ KALDIRMAZ

Maden işçisi Muhammed Başol, patlama bölgesine gitmeden önce durumu sormak için iş yerini aradığını belirterek, “Çok ciddi bir durum olmadığını ümit ettiklerini söylediler, biz de o ümitle oraya vardık. Tabii saatler ilerledikçe işin gerçek boyutu, acı boyutu önümüze serildi.” dedi.

Ocağa inen ilk ekiplerden olduklarını dile getiren Başol, “Yaralı arkadaşlarla iletişimimiz, birçoğuyla beraber dışarı çıktığımız, şehit arkadaşlarımızla yukarı çıktığımız oldu. Eksi 300-350 kotunda kazadaki veya yardıma gelen arkadaşlarla temasımız oldu. Her biri birdi, ben de kömür karası olarak çıktım, onlar da…” şeklinde konuştu.

Başol, “Kolay değil. Birçoğumuz o manzarayı gördüğümüz zaman yüreğimiz kaldırmaz belki ama o esnada Rabb’im kuvvet veriyor, güç veriyor. Orada dirençli kalabiliyorsunuz, orada kalan arkadaşlarınıza el ayak olabiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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