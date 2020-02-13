Varlık Fonu bir şirkete daha ortak oldu

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kurulan Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ’nin yüzde 20 ortağı olma kararı aldı.

TVF’den ypılan açıklamada şöyle denildi:

“Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur. Türkiye Varlık Fonu olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz.”

GÜNEŞ SİGORTA’YA DA ORTAK OLDU

Fon geçtiğimz hafta da Güneş Sigorta Anonim Şirketi’nin yüzde 10’unu satın aldığını duyurmuştu. (DHA-SOZCU.COM.TR)