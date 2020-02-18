Varlık Fonu Kanal İstanbul’a açık kapı bıraktı

Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez Financial Times’ın sorularını yanıtladı. Laura Pitel imzalı haberde fonun başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasından dolayı fon üzerinde politik bir etki olup olmadığı sorusunu Sönmez şöyle yanıtladı: Her varlık fonu bir politik figürdür. Singapur Varlık Fonu’nun başkanı başbakan, örneğin bunun politik bir bağı olmadığı söylenebilir mi? Veya Suudi Arabistan’daki Kamu Yatırım Fonu’nun başkanı Prens Muhammed bin Salman politik ilişiği yok mu?

Haberde kamu projelerine fonların ve vatandaşların da ortak olabileceği yeni bankacılık kanunu anımsatıldı. Zafer Sönmez yeni kanunun teknik bir düzenleme olduğunu söylerken fon açısından Kanal İstanbul’un da göz ardı edilmediğini vurguladı. Proje için “Listemde yok” açıklamasını yapan Sönmez fonun hükümetin stratejik amaç olarak belirlediği her türlü imkan için çalışacağını da sözlerine ekledi. Sönmez yatırım için yol haritalarını, “Fizibiliteye ve ekonomiye bakıyoruz eğer mantıklıysa yatırım yapabiliriz” diyerek özetledi.

VATANDAŞ MEGA PROJELERE ORTAK OLABİLECEK

Öte yandan geçen günlerde Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenecek düzenleme ile vatandaşa büyük projelere “ortak olma imkanı” getirileceği duyurulmuştu. Düzenleme ile Kanal İstanbul ve “yerli otomobil” gibi projelere finansman sağlanabilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) teklife dair bilgi notuna göre, “Düzenleme ile aracı kurumlara proje finansmanı kredisi verme, altyapı yatırımları gibi büyük projelerdeki kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, bu projelerin nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilmesi ve proje finansman fonu kurulması imkanları getiriliyor”.

Nota göre “Bu sayede büyük altyapı projelerinin finansmanında banka kredisinin yanı sıra sermaye piyasalarının da aktif olarak kullanılmasının” önü açılmış olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul’un finansmanı için bir arayış olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı geçen aylarda yaptığı açıklamada “Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.