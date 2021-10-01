Varlık Fonu SGK’nın petrol payına çöktü

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen TPAO hisselerinin yüzde 5.47’si SGK’ya ait. Ancak fon, SGK’ya kârdan pay vermediği gibi bu hisseleri de üzerine geçirdi. Sayıştay, SGK’nın hakkını aramasını istedi.

Erdoğan SÜZER

Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Türkiye Petrolleri A.Ş’deki (TPAO) yüzde 5.47336 oranındaki ortaklık payının Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Skandal olay SGK’nın TVF’ye gönderdiği resmi yazıyla ortaya çıktı. SGK, TVF’ye gönderdiği yazıda hisselerinin karşılığı olan kâr payının ödenmesini talep etti. Ancak TVF, SGK’ya verdiği yanıtta, kâr payı ödemeyeceğini, çünkü TPAO’nun yüzde 100 hissesinin 2017’de TVF’ye geçtiğini, SGK’nın TPAO’da hissesi görünmediğini ifade etti. Bu yanıta Sayıştay’dan tepki geldi. Sayıştay, SGK hisselerine 1984’te de benzer yöntemlerle el konulmak istendiğini, ancak mahkeme kararıyla hisselerin geri alındığını hatırlatarak SGK’dan TVF’ye dava açıp hakkını almasını istedi. Sayıştay, SGK mallarının devlet malı olmadığını, devletin koruması altında olduğunu da ifade etti.

Sayıştay raporuna göre, TPAO’nun yüzde 5.47336 hissesine sahip olan Emekli Sandığı, 1984’e kadar şirketten düzenli olarak kâr payı aldı. Ancak Haziran 1984’te dönemin Başbakanı Turgut Özal, TPAO’nun yüzde 100 hissesini Hazine Müsteşarlığı’na alıp Emekli Sandığı’nı devre dışı bıraktı. Kuruma kâr payı ödemeyi de durdurdu. Dava açan Emekli Sandığı 2004’te hisselerini almayı başardı. Kararı veren Danıştay, Emekli Sandığı’na ait malların devlet malı olmadığı, devlet koruması altında olduğu tespitini de yaptı. 2006’da Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur SGK çatısı altında birleşince TPAO’daki hisse payı da SGK’ya geçti. 1984’ten 2007’ye kadar olan dönemde oluşan 58.5 milyon liralık kâr payı SGK’ya ödendi. Ancak TPAO, hükümetin direktifleri ile 2007’den sonra kâr paylarını SGK yerine Hazine’ye aktarmaya başladı. SGK da her yıl kâr payını istedi. TPAO, 2017’de TVF’ye devredildi. SGK, kâr payını alabilmek için bu kez TVF’ye yazı gönderdi. TVF ise 2019’da TPAO’nun hisselerinin yüzde 100’nün kendisine ait olduğunu belirtti.

TVF’NİN PORTFÖYÜ BOZULDU

TVF, TPAO’da SGK’nın payının olmadığını, yüzde 100 hissenin de fona ait olduğunu iddia etti. Sayıştay ise hisselere ilişkin mahkemenin kesinleşmiş kararını gerekçe gösterip, kâr payının ödenmesi için SGK’nın yasal süreci başlatmasını istedi. TVF’nin internet sitesinde fonun sahibi olduğu kamu kurum ve kuruluşları arasında TPAO da bulunuyor. TVF, TPAO’nun kendisine ait olduğunu dünyaya ilan etti. Ancak SGK’nın elindeki mahkeme kararı, TVF’nin portföyünün mahkeme kararlarıyla ters düştüğünü de ortaya koymuş oldu.