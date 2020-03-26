Varlık Fonu’ndan Çin ile dikkat çeken anlaşma

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure), iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım iş birliğini artırmak için 5 milyar dolar tutarında mutabakat belgesi imzaladı.

Bu hafta imzalanan belgeye göre Sinosure, TVF’nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek.

Ayrıca Sinosure ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar ABD dolarına kadar sigorta desteği de sunabilecek. TVF yakın zamanda bu üç sektöre dair yatırım planlarının yanı sıra lojistik altyapı yatırımlarına katkıda bulunacağını duyurmuştu.

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Türkiye Varlık Fonu CEO’su Zafer Sönmez, “Türkiye’nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin ile iş birliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı” dedi.

Sinosure CEO’su Wang Tingke ise “Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi ve Türkiye’nin Orta Koridor girişimi ilerleyip geliştikçe Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirlikleri de artıyor. TVF ve Sinosure arasındaki iş birliğini derinleştirecek önemli bir kilometre taşı olan mutabakat belgesi ile iletişim ve koordinasyonu birlikte yer alacağımız projelerde sürdürüp geliştireceğimizi umuyoruz” dedi.