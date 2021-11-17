Vasilikten kurtulan Britney Spears hayranlarına teşekkür etti

Britney Spears, kendi parasını ve arabasının anahtarlarını uzun bir süre sonra ele aldı ve vasilikten kurtulurken kendisine destek olan hayranlarına minnettarlığını ifade etti. Spears, Instagram’da yayınladığı videoda hayatını kurtardıkları için hayranlarına teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

Britney Spears, geçen hafta 13 yıllık vasiliğinin kaldırılmasının ardından yeni özgürlüğü hakkında konuştu. Pop yıldızı, kişisel ve finansal yaşamının birçok yönünü kontrol eden tartışmalı yasal düzenlemenin sona ermesiyle banka kartı kullanmak ve kendi hesabına sahip olmak gibi şeyleri yapabilmenin heyecanını ve minnettarlığını dile getirdi.

“13 yıldır vasiliğin sona ermesi için çalışıyorum. İçinde olmak istemediğim bir durumda olmak için gerçekten uzun bir zaman. Bu yüzden her gün için minnettarım ve arabamın anahtarlarına sahip olduğum için, bağımsız olabildiğim ve bir kadın gibi hissedebildiğim için, ATM kartı sahibi olmak, ilk defa nakit görmek… Bunlar küçük şeyler.”

Ayrıca hayranlarının önderlik ettiği #FreeBritney hareketine, kendi durumuna ışık tuttuğu ve babası ile anlaşmaya dahil olan avukatlar tarafından iddia edilen suistimal ve yolsuzluk iddialarına ışık tuttuğu için teşekkür etti:

“Siz harikasınız. Sesim o kadar uzun süre kısıldı ve tehdit edildim ki konuşup bir şey söyleyemedim… Yüzde 100 hayatımı kurtardınız çocuklar.”

Spears, milyonlarca takipçisine “Umarım hikayem bir etki yaratır ve bu yozlaşmış sistemde bazı değişiklikler yaratır.”

Spears’ın 2008 yılında maliyesi, kariyeri ve özel hayatı ile ilgili temel kararları alma haklarını elinden alınmıştı.

Vasilik, kendileri için karar veremeyen yaşlı veya güçsüz insanlar için uygulanır, ancak Spears’ın davasında mahkemeler, başarılı bir kariyere devam ederken bile şarkıcı üzerinde süresiz bir vazilik sistemi kurdu. Spears, anlaşmaya yıllarca şiddetle karşı çıkmıştı, ancak son aylarda Spears’ın mahkemede ifade vermesine ve kendi seçeceği bir avukat tutmasına izin verildikten sonra, anlaşmayı sona erdirme çabaları hız kazandı.

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