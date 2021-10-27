‘Vatan haini’ sözü çileden çıkardı! Karamollaoğlu ‘Böyle mantık olur mu ya Allah aşkına!’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin haftalık basın toplantısında konuştu. Erdoğan'ın 2005 yılındaki Türk Lirası konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Karamollaoğlu, 'Yüreği sızlıyor mu?' diyerek isyan etti. Irak Suriye tezkeresi üzerine gazetecinin sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu iktidarın parti genel başkanlarını bilgilendirmesi gerektiğini dile getirerek 'vatan haini' sözlerine çok sert tepki verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online ‘Vatan haini’ sözü çileden çıkardı! Karamollaoğlu ‘Böyle mantık olur mu ya Allah...