Vatandaş 100 TL verdi 5 liralık gaz aldı

100 liralık gaz almak isteyen aboneye 5 liralık gaz verildi, 95 lirası borcuna kesildi. Kışın ortasında ihtiyacı olan gazı alamaz hale gelen abonelerin tepkisi üzerine Başkentgaz, kartlı sayaçlardan borç kesintisini havalar ısınıncaya kadar durdurma kararı aldı. Doğalgaz zammının geri alınması için tüketici örgütleri iktidara mektup yağdırırken, Türkiye Komünist Partisi de cumartesi günü saat 14:00’te Ankara, İstanbul ve İzmir’de dilekçeli zam protestosu yapacak.

Doğalgazı biten aboneler kartlarına gaz yükletmek için PTT şubeleri ile kart dolum noktalarına gittiklerinde önce geçmişe dönük zam farkı tahsil ediliyor, sonra da kalan parası kadar gaz yükleniyor. SÖZCÜ’ye ulaşan bazı aboneler gaz almak için 100 TL verdiklerini ancak karta sadece 5 liralık gaz yüklenip 95 liranın geçmişe dönük zam farkı olarak kesildiğini bildirdiler. Aynı şekilde birçok vatandaş da sonradan ortaya çıkan borç kesintileri yüzünden kışın ortasında ihtiyaçları olan gazı alamadıklarından şikayet ettiler.

HAVALAR ISINANA KADAR KESİNTİ YOK

SÖZCÜ’ye bilgi veren Başkentgaz yetkilileri, EPDK’nın aldığı karar doğrultusunda geçmişe dönük borç kaç lira olursa olsun abonenin gaz almak için verdiği paranın en fazla yüzde 50’sinin eski borca kesildiğini, geri kalan yüzde 50’sine de gaz yüklendiğini söyledi. 100 liranın 95 lirasının borca kesilmesi ve benzeri olayların PTT ile yaşanan karşılıklı bir teknik aksaklıktan kaynaklandığını ve sorunun çözüldüğünü belirten yetkililer, “Havalar ısınıncaya kadar geçmiş borçlara karşılık kesinti yapmayacağız” dedi.